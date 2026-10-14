سومین دوره ارتقای مهارت‌های راهبردی و هدایت استادان مشاور انجمن‌های علمی دانشجویی دانشگاه‌های جنوب و شرق کشور با عنوان طرح رهام در دانشگاه صنعتی شیراز آغاز به کار کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با بیان اینکه پویایی دانشگاه‌ها به انجمن‌های علمی وابسته است، گفت: بیش از ۸ هزار و ۵۰۰ انجمن علمی دانشجویی در دانشگاه‌های دولتی کشور فعال هستند که کانون برگزاری همایش‌ها، سمینار‌ها و سفر‌های علمی به شمار می‌روند.

شالچی فعالیت‌های راهبردی مشاوران این انجمن‌ها را بسیار مهم برشمرد و افزود: طرح رهام در راستای توانمندسازی، تبادل اطلاعات و هم‌افزایی آنان اجرا می‌شود.

وی افزود : بعد از اجرای طرح رهام برای دانشگاه‌های شمال و مرکز ایران در اردبیل و تهران، دانشگاه صنعتی شیراز میزبان طرح رهام برای ۱۲۰ استاد مشاور از دانشگاه‌های جنوب و شرق کشور است.

دهقانی، رئیس دانشگاه صنعتی شیراز نیز با بیان اینکه این دانشگاه در سال ۱۴۰۴ به عنوان قطب بورس اشتغال و صنعت از طرف وزارت علوم نامزد شد، گفت: یکی از اهداف این دانشگاه نقش‌آفرینی ویژه در ورود به صنایع است و همین موضوع باعث شد میزبان سومین دوره اجرای طرح رهام شود.