از همایش صبحگاهی سالمندان و بازنشستگان در فریدونشهر تا اهدای کتاب به کتابخانه های شهرضا را در این بسته خبری بخوانید.

برگزاری همایش صبحگاهی سالمندان در فریدونشهر و اهدای کتاب به کتابخانه های شهرضا

برگزاری همایش صبحگاهی سالمندان در فریدونشهر و اهدای کتاب به کتابخانه های شهرضا

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ همایش صبحگاهی سالمندان و بازنشستگان فریدونشهر در پارک سراب این شهرستان برگزار شد.

در این همایش که بیش از ۳۰۰ نفر از سالمندان و بازنشستگان حضور داشتند پیاده روی و ورزش صبحگاهی و برنامه‌های متنوع فرهنگی، هنری و تفریحی برگزار شد

در این همایش از ۲۰ سالمند و بازنشسته با اهدای هدایایی به قید قرعه تجلیل شد.

در طرح شهرزاد ۵۵۳ جلد کتاب و ۵۲۰ جلد کتاب ادبی و کمک درسی به کتابخانه ها‌ی شهرستان شهرضا اهدا شده است.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان شهرضا گفت: در طرح شهرزاد کتاب با نظر کتابداران و بنا به درخواست‌های مردم خریداری می‌شود.

فاطمه پورخاقان افزود: همچنین تعمیر و ارتقا دوربین‌های مداربسته و نصب پرده جدید بخش مخزن کتابخانه علامه طباطبایی، تعمیر و تجهیز اتوبوس کتابخانه سیار و ایزوگام پشت بام کتابخانه شهید صدر روستای اسفرجان از فعالیت‌های عمرانی در کتابخانه‌های شهرستان شهرضا است.