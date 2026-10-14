آسمان گلستان امشب با افزایش ابر و بارش های پراکنده در ارتفاعات به ویژه در مناطق غربی استان پیش بینی می شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای گلستان،کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بارش های امشب قابل ملاحضه نخواهد بود.



مریم نیکزادفر افزود :جو استان را از فردا در چند روز آینده تا اوائل هفته پایدار و روند افزایش دما را پیش بینی می کنیم.

وی گفت : روز جمعه گرم ترین روز هفته خواهد بود و دمای بیشینه بعضی مناطق استان به۳۵ درجه سانتی گراد خواهد رسید.

نیکزادفر افزود : برای چند روز آینده وزش باد و پدیده گرد وغبار را به ویژه در مناطق شمالی استان خواهیم داشت و دریا در چند روز آینده آرام و برای فعالیت های دریایی مناسب خواهد بود.