به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مدیر آبفا منطقه شوشتر گفت: با تلاش کارکنان آبفای شوشتر، دیزل ژنراتور تصفیه خانه بزرگ فاضلاب شوشتر بازسازی شد.

آرش قنبری افزود: در پی اخذ اعتبارات لازم برای بازسازی سیستم تصفیه فاضلاب شوشتر توسط نماینده مردم در مجلس و برنامه ریزی مدیرعامل آبفا خوزستان، با فرا رسیدن روز ملی مدیریت بحران، طی مانور سراسری در استان با محوریت مرکز مدیریت بحران، پدافند غیرعامل و HSE، دیزل ژنراتور‌های کلیه تاسیسات تصفیه خانه فاضلاب شهرستان‌های مختلف راه‌اندازی شده و دیزل ژنراتور تصفیه خانه فاضلاب شوشتر نیز وارد مدار شد.