در نشست سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی استان با معاون اجرایی رییس‌جمهور، چهار تفاهم‌نامه سرمایه‌گذاری در حوزه‌های صنایع غذایی، فولاد و فرآورده‌های کشاورزی به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، این طرحها در مجموع با بیش از ۴۱ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و اشتغال‌زایی برای ۲ هزار و ۶۷۵ نفر امضا شد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، چهار طرح بزرگ صنعتی و تولیدی در شهرستان‌های بستان‌آباد، مرند و منطقه آزاد ارس اجرا خواهد شد که می‌تواند نقطه عطفی در توسعه صنعتی و اقتصادی استان باشد.

نخستین تفاهم‌نامه مربوط به احداث پالایشگاه غلات ارس است که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در منطقه آزاد ارس اجرا می‌شود. این طرح با ظرفیت تولید ۱۲۰ هزار تن در سال، انواع نشاسته، گلوکز، گلوتن و دیگر مشتقات استحصالی از آرد را تولید خواهد کرد.

طرح تولید ورق‌های فولادی با سرمایه‌گذاری ۳۰ هزار میلیارد تومانی، بزرگ‌ترین طرح این تفاهم‌نامه‌ها است که در شهرستان سراب اجرا می‌شود. این طرح با اشتغالزایی برای ۲ هزار نفر، سالانه یک میلیون تن ورق فولادی و اسلب تولید خواهد کرد.

سومین تفاهم‌نامه به احداث کارخانه تولید خوراک دام و طیور اختصاص دارد که با سرمایه‌گذاری ۱۲۰۰ میلیارد تومانی و اشتغالزایی مستقیم برای ۷۵ نفر در شهرستان مرند اجرا می‌شود. محصول این کارخانه، خوراک دام و طیور خواهد بود.

چهارمین تفاهم‌نامه نیز مربوط به طرح تولید پکتین که با سرمایه‌گذاری ۵ هزار میلیارد تومان و اشتغالزایی ۳۰۰ نفر در شهرستان بستان‌آباد اجرا می‌شود. این طرح با ظرفیت تولید ۸۰۰ تن پکتین و ۱۵۰۰ تن فیبر غذایی در سال، محصولات خود را به بازار عرضه خواهد کرد.

اجرای این طرح‌ها می‌تواند نقش مهمی در توسعه صنعتی، افزایش تولید داخلی، ایجاد اشتغال پایدار و کاهش وابستگی به واردات در استان آذربایجان شرقی ایفا کند و از آن به عنوان یکی از دستاورد‌های مهم سفر استانی دولت به این استان یاد می‌شود.