نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در دو سال گذشته ۱۸۰ شرکت تولیدی از ظرفیت خالی کارخانه‌هایی که به دلایلی غیر فعال بودند استفاده کردند و از این تعداد نیز تاکنون ۹۸ شرکت توانسته گواهی تولید بدون کارخانه را دریافت کنند.

موسی احمدزاده در مصاحبه با خبرنگار تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صدا و سیما با بیان اینکه اقتصاد آینده، مبتنی بر دانش و تولید بدون کارخانه است افزود: با بهینه کردن تولیدات و بهره وری بیشتر، شعار سال محقق می‌شود و از قبلِ آن، تورم کمتری خواهیم داشت.

وی با اشاره به اینکه تولید بدون کارخانه از قبل بوده، اما رسمیت نداشته است گفت: با موافقت هیئت مقررات زدایی، اشخاص حقوقی و حقوقی هم می‌توانند از ظرفیت‌های خالی کارخانه‌های غیر فعال استفاده کنند و مجوز تولید بدون کارخانه را دریافت کنند.

احمدزاده با بیان اینکه کشور ایران بهشتِ فرصت هاست افزود: ما باید نام نشان هایِ تجاری ایجاد کنیم که صادرات محور و مزیت رقابتی داشته باشند و سهمی از بازار‌های جهانی را به خود اختصاص دهند، در " تولید بدون کارخانه" از کسانیکه که علاقمند به تولید هستند حتی با حداقل نیرو، ما کارخانه در اختیارشان قرار می‌دهیم تا تولید و کالا‌های تولیدی را صادر کنند.

وی اضافه کرد: در تولید بدون کارخانه؛ هزینه دولت کم می‌شود؛ زیرا تولیدکننده به جایی اینکه برای خرید ماشین آلات هزینه کند، می‌تواند روی طراحی و فرموله کردن کالا تمرکز کند و به ازای هزینه‌های بیمه، مالیات و سود بانکی، روی نام نشان‌های تجاری خود فعالیت و کالای متفاوت تولید کند که قابلبت صادرات داشته باشد.

نایب‌رئیس کمیسیون اقتصاد کلان اتاق ایران گفت: در حال حاضر تولید بدون کارخانه را در ۳۱ استان کشور ترویج داده‌ایم، به ویژه اینکه به مناطق جنوبی کشور که در شرایط جنگی قرار دارد توجه بیشتری می‌شود.

احمدزاده گفت: با تولید بدون کارخانه، GDP یا همان تولید ناخالص ملی کشور افزایش می‌یابد؛ ما به رئیس جمهور قول داده‌ایم که هزینه تولید در کشور را کاهش دهیم، تولیدی که مزیت رقابتی، متفاوت و متمایز صادرات محور باشد نه اینکه هزینه هایش از دولت تامین شود.

وی در پایان از دولت درخواست چابکسازی کرد و گفت: در وزارت صنعت و معدن و تجارت، پراونه‌های بهره برداری و مجوزها، سریعتر، سبک‌تر و ساده‌تر صادر شود تا ما بتوایم در میان کشور‌های همسایه که حدود ۶۰۰ میلیون جمیعت را در بر دارد پیشتاز باشیم. البته قول هم می‌دهیم که در کلان شهر‌های جهانی، سهمی از بازار‌های بین المللی را به دست آوریم.