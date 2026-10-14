به گزارش خبرگزاری صداوسیما سرهنگ فیروز کشیر معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ گفت: ۴۹ درصد این تصادفات در خیابان‌های اصلی، ۴۱ درصد در بزرگراه‌ها و ۱۰ درصد در سایر معابر رخ داده است.

وی درباره تردد وسایل نقلیه سنگین در خیابان‌های اصلی پایتخت افزود: این خودرو‌ها با توجه به مجوز‌های تردد، بیشتر در ساعات شب و بامداد امکان تردد در شهر را دارند زیرا حمل‌ونقل مصالح و تجهیزات ساختمانی نیز از نیاز‌های توسعه شهری و ساخت‌وساز در پایتخت است؛ این در حالی است که با افزایش ساختمان‌ها و برج‌ها، ظرفیت بسیاری از معابر همچنان ثابت مانده و همین موضوع ضرورت رعایت اصول ایمنی در تردد را دوچندان می‌کند.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ درباره زمان وقوع تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین گفت: بر اساس آمار‌های ثبت‌شده، بازه زمانی ساعت ۱۲ تا ۱۶ با سهم ۲۹ درصدی، بیشترین میزان تصادفات فوتی را به خود اختصاص داده است.

به گفته وی، پس از آن، بازه زمانی ساعت ۸ تا ۱۲ با ۲۴ درصد و ساعت ۱۶ تا ۲۰ با ۲۲ درصد در رتبه‌های بعدی قرار دارند.

از ثبت ۲۳ فوتی در تصادفات مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در پایتخت از ابتدای امسال تاکنون خبر داد و تصریح کرد: در این مدت، ۷۲۰ فقره تصادف جرحی و ۹ هزار و ۷۳۸ فقره تصادف خسارتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین در تهران ثبت شده است.

وی با اشاره به پیامد‌های سنگین تصادفات با خودرو‌های سنگین افزود: برخورد با این وسایل نقلیه می‌تواند خسارت‌های جدی و گسترده‌ای به خودرو‌های سواری وارد کند؛ ازاین‌رو، رانندگان باید هنگام عبور از کنار کامیون‌ها و سایر وسایل نقلیه سنگین، فاصله عرضی ایمن را رعایت کنند تا از برخورد با چرخ‌ها و سایر اجزای این خودرو‌ها جلوگیری شود.

معاون اجتماعی و فرهنگ ترافیک پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به بررسی علل وقوع تصادفات فوتی مرتبط با وسایل نقلیه سنگین گفت: بر اساس بررسی‌های کارشناسی اداره تصادفات پلیس راهور تهران بزرگ، عدم توجه به جلو با سهم ۳۴ درصدی، مهم‌ترین علت وقوع این تصادفات بوده است. تغییر مسیر ناگهانی نیز از دیگر عوامل مؤثر در بروز این حوادث به شمار می‌رود.

سرهنگ کشیر بر ضرورت توجه رانندگان به جلو، پرهیز از تغییر مسیر ناگهانی و رعایت فاصله عرضی ایمن هنگام عبور از کنار وسایل نقلیه سنگین تأکید کرد و خواستار رعایت بیشتر مقررات ترافیکی برای پیشگیری از حوادث ناگوار شد.