معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری از آمادگی زیرساختی استان برای برگزاری انتخابات خبر داد و گفت: پیشنهاد استان، برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان‌ماه است که اجرای آن منوط به تأیید و ابلاغ وزارت کشور خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز چهارمحال و بختیاری، عبدالعلی ارژنگ در نشست ستاد انتخابات چهارمحال‌وبختیاری با قدردانی از تلاش اعضای ستاد انتخابات و فرمانداران در پیشبرد مراحل اجرایی انتخابات گفت: با وجود شرایط خاص کشور، مراحل ثبت‌نام داوطلبان، بررسی صلاحیت‌ها و تشکیل هیئت‌های اجرایی با تلاش مجموعه عوامل اجرایی دنبال شده است.

وی افزود: روند انجام‌شده در مرحله ثبت‌نام، با توجه به شرایط موجود، قابل توجه بود و اکنون نیز برخی فرایند‌های قانونی انتخابات همچنان ادامه دارد.

ارژنگ با اشاره به زمان برگزاری انتخابات گفت: بر اساس پیگیری‌های انجام‌شده از وزارت کشور، این وزارتخانه آمادگی برگزاری انتخابات را دارد، اما زمان دقیق برگزاری باید پس از طی مراحل قانونی و دریافت مجوز‌های لازم از شعام اعلام شود.

وی افزود: با توجه به شرایط جغرافیایی و آب‌وهوایی چهارمحال و بختیاری، پیشنهاد استان برگزاری انتخابات در نیمه نخست آبان‌ماه است با این حال، برگزاری انتخابات در این بازه زمانی منوط به تأیید مراجع ملی و ابلاغ رسمی زمان‌بندی خواهد بود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار چهارمحال‌وبختیاری با تأکید بر ضرورت آمادگی کامل عوامل اجرایی انتخابات گفت: فرمانداران و اعضای ستاد انتخابات باید بدون انتظار برای اعلام تاریخ قطعی، مقدمات لازم را به‌صورت جدی پیگیری کنند تا پس از ابلاغ زمان برگزاری، وقفه‌ای در اجرای برنامه‌ها ایجاد نشود.

وی با اشاره به ضرورت تقویت زیرساخت‌های اجرایی انتخابات افزود: بررسی وضعیت نیروی انسانی حوزه فناوری اطلاعات، تأمین تجهیزات مورد نیاز، تعیین تکلیف صندوق‌های اخذ رأی، اجرای آزمون‌های فنی و برگزاری مانور‌های انتخاباتی باید با جدیت دنبال شود.