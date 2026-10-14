سیم‌بانان کهگیلویه و بویراحمد در دیداری با مدیرعامل توانیر، از کمبود تجهیزات ایمنی، دشواری کار در مناطق کوهستانی و مطالبات معیشتی گفتند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، محمد اله‌داد مدیرعامل توانیر در دیدار صمیمانه با سیم‌بانان، مسائل و چالش‌های کاری نیرو‌های عملیاتی خطوط انتقال و توزیع برق را شنید و از نزدیک در جریان دغدغه‌های آنان قرار گرفت.

سیم‌بانان با اشاره به دشواری فعالیت در مناطق کوهستانی و سخت گذر استان، کمبود تجهیزات ایمنی، ضرورت بهبود حقوق و مزایا و نیاز به برگزاری مستمر دوره‌های آموزشی تخصصی را از مهم‌ترین مطالبات خود عنوان کردند.

شرایط جغرافیایی کهگیلویه و بویراحمد و گستردگی مناطق کوهستانی، فعالیت نیرو‌های عملیاتی برق را با دشواری‌هایی همراه کرده است. سیم‌بانان در چنین شرایطی مسئولیت نگهداری شبکه، رسیدگی به اختلال‌ها و کمک به تداوم برق‌رسانی را بر عهده دارند؛ مسئولیتی که تأمین تجهیزات استاندارد و رعایت الزامات ایمنی در انجام آن اهمیت ویژه‌ای دارد.

مدیرعامل شرکت توانیر نیز ضمن قدردانی از تلاش‌های نیرو‌های عملیاتی در تأمین برق پایدار، بر ضرورت توجه به مشکلات مطرح‌شده تأکید کرد و از پیگیری جدی مطالبات سیم‌بانان خبر داد.

این دیدار با هدف تقویت ارتباط مستقیم مدیران ارشد صنعت برق با نیرو‌های عملیاتی و شنیدن بی‌واسطه مسائل آنان برگزار شد.