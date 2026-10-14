نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در همایش عظیم جانفدایان اردبیل گفت: اقدام به تررو رهبر فرزانه، محاصره دریایی، تحریم اقتصادی و کشتن کودکان و شهروندان بیگناه نشانه شکست دشمن است.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل آیت اله سید حسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل در همایش عظیم جانفدایان اردبیل گفت: عزت و شکوه کشور ما مدیون تدبیر رهبر شهید ایران است.

وی با بیان اینکه برای ادای دین و انتقام خون رهبر شهید از خداوند متعال کمک می طلبیم افزود: خون رهبر شهید مقاومتی این چنین عظیم ایجاد کرد و ارق دینی و ملی را به اوج رسانده و بار و بارها ازترور رهبری فرزانه و حکیم ابراز ندامت کرده است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه اردبیل بیان کرد: با وجود بیش از 47 سال ظلم و تنگنای دشمن از طرق گوناگون اقتصادی و نظامی مردم بصیر ایران همچنان پای انقلاب و آرمان های بحق و ظلم ستیز آن هستند.

آیت اله عاملی مقابله مختلف دشمن از قبیل محاصره دریایی، تنگ کردن حلقه تحریم های اقتصادی و دست زدن به ترورهای شخصیت های ملی و شهروندان را نشانه شکست و استیصال دشمن عنوان کرد.

وی حضور پرشور مردم اردبیل در قالب پویش جانفدا را ستود و ابراز داشت: درود و احسن بر شما ملت ظلم ستیز و پاک سرشت که همیشه با حضور آگاهانه و هوشمندانه دشمن اهریمنی را ناکام کرده اید.

سردار محمدی اصل فرمانده سپاه استان نیز در این همایش ضمن فرستادن درودو سلام بر رهبر کبیر، پرچم دار توحید و معمار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) را پرچم دار تاریخ ابراهیم زمان عنوان کرد که همانند دریا و اقیانوسی وسیع زلال و مواج و خروشان بود.

وی افزود: مردم ولی نعمت ما هستند که همیشه در صحنه و حضور ۱۰۰ هزار نفری جانفدایان حاضر در میدان و اجتماعات مردم حسینی اردبیل که این حضور گسترده در این رویداد بیانگر پیوند عمیق مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی و فرهنگ ایثار و مقاومت است.

فرمانده سپاه استان ادامه داد: ما از مکتب و ادبیات عاشورا درس گرفتیم فرهنگ مقاومت و ولایت مداری و فرهنگ ایستادگی و نرفتن زیر بار ظلم و ستم را امروز این جان فدا تنها یک عنوان نظامی نیست فرهنگی فراگیر ازمسئولیت پذیری ایثار و سربلندی همه ایرانیان است.

هر ایرانی می‌تواند متناسب با دانش خود در عرصه‌های علمی و، فرهنگی و اقتصادی و ... نقش موثری در پیشرفت و دفاع ازکشور ایفا کند همانگونه که در جنگ رمضان و ... انسجام ملت و دولت را دیدیم و در نهایت اراده الهی همه معادلات دشمن را بر هم زد.