به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این پویش ملی از ۱۸ مهرماه آغاز شده است و تا ۸ آبان‌ماه هر شب در دو نوبت زمانی (۲۰:۰۰ تا ۲۰:۱۵ و ۲۰:۳۰ تا ۲۰:۴۵) با مشارکت شهروندان تهرانی در میدان حضرت ولی‌عصر (عج) برگزار و تصاویر آن به‌صورت زنده از شبکه تهران سیما پخش می‌شود.

جمعی از مجریان شناخته‌شده رسانه ملی از جمله محمد نظری، بهروز تشکر، صدیقه مرادی، محدثه صارمی، فریبا باقری، آرش اسدی، زینب پورابراهیم، حسین مولایی، المیرا سماواتی، علی مروی، زهره وکیلی، ابوالفضل اینانلو، منا اورعی و مرتضی پرنیان با حضور میدانی در این آیین، فضایی از انسجام، اتحاد و پیوند میان رسانه و آحاد مردم را رقم زده‌اند.