معاون محیط‌زیست طبیعی و تنوع زیستی سازمان حفاظت محیط‌زیست، بر تقویت همکاری دستگاه‌های اجرایی، انتظامی و امنیتی برای شناسایی و مقابله با قاچاق حیات‌وحش تأکید کرد.



به گزارش گروه کشاورزی و محیط زیست خبرگزاری صداوسیما، حمید ظهرابی با اشاره به ضرورت شناسایی مسیر‌های انتقال غیرقانونی گونه‌های جانوری گفت: مقابله مؤثر با قاچاق حیات‌وحش به هماهنگی بین‌بخشی، تعیین مسئولیت دستگاه‌ها و تقویت نظارت بر مسیر‌های جابه‌جایی گونه‌ها نیاز دارد.

در چهارمین جلسه کارگروه ملی مبارزه با قاچاق حیات‌وحش، راهکار‌های مقابله با قاچاق سفره‌ماهیان، کوسه‌ماهیان و خرس سیاه آسیایی بررسی شد.

همچنین، شناسایی و پیگیری فعالان قاچاق حیات‌وحش در فضای مجازی، تقویت نظارت بر مسیر‌های حمل‌ونقل جاده‌ای و ریلی، گمرکات و فرودگاه‌ها و اجرای دستورالعمل ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های ورود، توزیع و نگهداری جانوران از دیگر محور‌های این نشست بود.