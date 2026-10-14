وزیر راه و شهرسازی در نشست بررسی روند اجرای راه‌آهن چابهار – زاهدان، بر رفع موانع اجرایی، تأمین به‌موقع منابع و تجهیزات و پایبندی به زمان‌بندی تعیین‌شده برای بهره‌برداری از این مسیر راهبردی تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، پنجمین نشست کارگروه پایش عملیات اجرایی طرح راه‌آهن چابهار–زاهدان با حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی و جمعی از مدیران و مسئولان اجرایی برگزار شد.

در این نشست، آخرین وضعیت پیشرفت عملیات، تأمین اعتبار، سوخت، ماشین‌آلات و مصالح مورد نیاز و روند ساخت ایستگاه‌های مسافری نیکشهر و چابهار بررسی شد.

وزیر راه و شهرسازی با تأکید بر اهمیت تحقق زمان‌بندی مصوب، هماهنگی مستمر دستگاه‌های مسئول و رفع سریع موانع را از الزامات تسریع در تکمیل این طرح دانست.

فرزانه صادق اعلام کرد جلسات کارگروه به‌صورت هفتگی برگزار می‌شود تا روند اجرا به‌طور مستمر ارزیابی و تصمیم‌های لازم برای افزایش سرعت عملیات اتخاذ شود.

طرح راه‌آهن چابهار–زاهدان به طول ۶۲۸ کیلومتر، با هدف اتصال بندر چابهار به شبکه ریلی کشور و تقویت ظرفیت‌های ترانزیتی شرق ایران در حال اجراست.

این مسیر ریلی با عبور از نیکشهر، ایرانشهر و خاش تا زاهدان امتداد می‌یابد و در توسعه سواحل مکران و گسترش ارتباطات تجاری با کشورهای منطقه نقش راهبردی دارد.