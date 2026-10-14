آیت‌الله ناصری با تأکید بر جایگاه تفکر، تعقل و تدبر در آموزه‌های قرآن کریم، حمایت از نخبگان و تقویت ارتباط آنان با صنایع و مراکز تولیدی را از ضرورت‌های پیشرفت کشور دانست.



به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد در چهارمین گردهمایی نخبگان استان یزد، با ابراز خرسندی از حضور در جمع نخبگان استان، اظهار کرد: خداوند متعال در آیات متعدد قرآن کریم، انسان‌ها را به تفکر، تدبر و تعقل سفارش کرده است و حتی در برخی آیات، کسانی را که در آفرینش آسمان‌ها و زمین نمی‌اندیشند، مورد توبیخ قرار می‌دهد.



آیت‌الله ناصری با اشاره به نقش تفکر در رشد و تعالی انسان افزود: اندیشیدن، زمینه‌ساز رشد فکری و ارتقای توانایی‌های انسان است و جامعه‌ای که از ظرفیت تفکر و اندیشه بهره ببرد، می‌تواند مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت بیشتری طی کند.



نماینده ولی‌فقیه در استان و امام‌جمعه یزد با اشاره به تلاش‌های دشمنان برای جلوگیری از پیشرفت علمی ایران تصریح کرد: دشمنان از سال‌ها پیش برای تضعیف ظرفیت‌های فکری و علمی کشور برنامه‌ریزی کرده‌اند؛ چراکه ملت ایران از استعداد و توانمندی بالایی برای پیشرفت در عرصه‌های مختلف علمی برخوردار است و همین ظرفیت‌ها می‌تواند زمینه‌ساز رشد و اقتدار کشور باشد.



وی با تأکید بر ضرورت حمایت از نخبگان خاطرنشان کرد: رهبر شهید همواره پشتیبان نخبگان بودند و این رویکرد باید در میان همه مسئولان نیز مورد توجه قرار گیرد. مسئولان باید با حمایت از نخبگان و فراهم کردن زمینه فعالیت و شکوفایی استعداد‌های آنان، از این سرمایه ارزشمند ملی برای پیشرفت کشور بهره بگیرند.



امام‌جمعه یزد همچنین بر ضرورت تقویت ارتباط میان نخبگان و بخش صنعت تأکید کرد و گفت: یکی از نیاز‌های اساسی کشور، برقراری ارتباط مؤثر میان صنایع و نخبگان است. این ارتباط باید تقویت شود تا از دانش و توانمندی‌های نخبگان در حل مسائل صنعتی، توسعه فناوری و تولید محصولات بومی و ملی استفاده کنیم و شاهد پیشرفت بیشتر کشور باشیم.



آیت‌الله ناصری در پایان، با تأکید بر اهمیت توجه به خداوند متعال در مسیر علم‌آموزی و تلاش، یادآور شد: نباید از یاد خدا غافل شویم؛ چراکه دل‌ها با ذکر و یاد خدا آرامش می‌یابند و توجه به خداوند متعال می‌تواند به فکر، تلاش و فعالیت‌های انسان برکت ببخشد.