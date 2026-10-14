مدیر امور اجتماعی تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان زنجان گفت:مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ اجاقلو درباره نام نویسی و ثبت درخواست سرپرستان خانواری که پیام دریافت کرده‌اند گفت: مراجعه به درگاه دولت الکترونیک برای ثبت نام در طرح افزایش اعتبار کالابرگ بر اساس رقم آخر کدملی سرپرستان خانوار نوبت بندی شده است.

وی افزود: فقط سرپرستان خانواری که پیامک دریافت کرده‌اند به سامانه مراجعه کنند.

جدول زمان‌بندی مراجعه به درگاه دولت الکترونیک بر اساس رقم آخر کد ملی سرپرستان خانوار بوده و ارقام صفر و یک (چهارشنبه ۲۲ مهر)، دو، سه و چهار (پنجشنبه ۲۳ مهر) و ۵، ۶، ۷، ۸ و ۹ روز (جمعه ۲۴ مهر) به سامانه مراجعه کنند.

مردم نگرانی نداشته باشند، زیرا تا زمانی که خوداظهاری همه ثبت نشود، مهلت تمدید خواهد شد.