دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی از بررسی دستورالعمل جذب دانشجویان مستعد دانشگاه‌های برتر به حرفه معلمی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ موسوی، دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بر اساس این دستورالعمل، دانشجویان واجد شرایط با معدل حداقل ۱۶ می‌توانند بدون شرکت در آزمون استخدامی و پس از احراز شایستگی‌های معلمی، از مسیر دانشگاه فرهنگیان جذب آموزش‌وپرورش شوند.

وی درباره شرایط دانشجویان مشمول این دستورالعمل افزود: دانشجویانی می‌توانند از این ظرفیت استفاده کنند که در دانشگاه‌های برتر کشور تحصیل کرده و دارای معدل حداقل ۱۶ باشند. همچنین برخورداری از استعداد، علاقه و شایستگی‌های لازم برای حرفه معلمی از دیگر شرایط ورود به این مسیر است.

دبیر ستاد تعلیم و تربیت شورای عالی انقلاب فرهنگی درباره سهم این شیوه در تأمین نیروی انسانی آموزش‌وپرورش اظهار کرد: در بررسی‌های انجام‌شده، پیشنهاد شده است حداکثر ۲۰ درصد ظرفیت سالانه جذب معلم از طریق این سازوکار تأمین شود.

موسوی به آیین‌نامه استعداد معلمی دانش‌آموزی اشاره کرد و گفت: در چارچوب بسته سیاستی کیفیت‌بخشی دانشگاه فرهنگیان، علاوه بر استعداد معلمی دانشجویی، سازوکار دیگری نیز برای شناسایی و جذب دانش‌آموزان مستعد به حرفه معلمی پیش‌بینی شده است.

وی درباره وضع اجرای آیین‌نامه‌های استعداد معلمی گفت: طرح استعداد معلمی دانش‌آموزی پیش از این یک دوره اجرا شده است و مرحله دوم آن نیز طی روز‌های آینده آغاز خواهد شد.