به گزارش خبرنگار خبرگزاری صداوسیما، غلامرضا گودرزی با اشاره به آغاز سرشماری عمومی و نفوس مسکن ثبت مبنا گفت:یکی از ویژگی‌های سرشماری دراستان تهران به شکل ثبت مبنا است ومطالعات اولیه نشان می‌دهد که نیاز است در این استان بیشتر نسبت به طراحی و عملیات سرشماری وقت بگذاریم.

وی ادامه داد:تبلیغات محیطی برای سرشماری بسیارمهم است همچنین نخبگان علمی، هنری و ورزشی برای تبلیغ باید پای کاربیایند.

گودرزی افزود: از ۲۵ مهر ازطریق پیامک اطلاع رسانی به هموطنان سراسرکشور آغاز می‌شود از ۲ آبان به صورت همزمان در کل کشور سرشماری آغاز می‌شود و یک ماه ادامه دارد.

وی خاطرنشان کرد:۲۰ درصد جمعیت کشور در استان تهران ساکن هستند و باید از تمام ظرفیت‌های استان استفاده کرد.