به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، فرید محبی از جمع‌آوری ۲۲۱ میلیارد تومان زکات در استان از ابتدای سال جاری تاکنون خبر داد و گفت: این میزان جمع‌آوری نسبت به مدت مشابه پارسال از رشد ۱۰۵ درصدی برخوردار بوده است که از این مبلغ، ۵۸ میلیارد تومان مربوط به شهرستان دشتستان است.

دبیر شورای زکات استان بوشهر با اشاره به ظرفیت اقتصادی بالای زکات خرما در استان، افزود: با توجه به تولید سالانه حدود ۳۲۰ هزار تن خرما در استان، ظرفیت زکات این محصول حدود ۶۰۰ میلیارد تومان برآورد می‌شود، درحالی که تا کنون حدود ۲۰ میلیارد تومان زکات از این محل وصول شده است.

وی با تأکید بر ضرورت تقویت فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی، تصریح کرد: بهره‌گیری از این ظرفیت عظیم نیازمند فرهنگ‌سازی مستمر، ارتباط چهره‌به‌چهره با مؤدیان و مشارکت فعال علما و روحانیون در ترویج این فریضه الهی است.

محبی همچنین از پیش‌بینی اعتبارات دولتی متناسب با مشارکت مؤدیان در برخی طرح‌های عام‌المنفعه خبر داد و یادآور شد: منابع زکات باید مطابق ضوابط شرعی و در سرفصل‌های تعیین‌شده هزینه شود؛ به طوری که در حال حاضر بیش از ۹۸ درصد منابع زکات استان به امور حمایتی اختصاص یافته و توسعه طرح‌های عام‌المنفعه نیز از برنامه‌های مهم مورد پیگیری شورای زکات استان است.

مدیرکل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان بوشهر با قدردانی صمیمانه از کشاورزان، مؤدیان و مروجان زکات، بر ضرورت افزایش مشارکت مردمی و بهره‌گیری حداکثری از ظرفیت این فریضه دینی برای حمایت از نیازمندان و توسعه خدمات عام‌المنفعه تأکید کرد.