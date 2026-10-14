به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ فرمانده سپاه حضرت صاحب‌الزمان (عج) استان اصفهان با اشاره به اهمیت توانمند سازی جوانان در دوران خدمت سربازی گفت: چهارمین دوره مسابقات مهارتی کارکنان وظیفه با همکاری سازمان آموزش فنی‌وحرفه‌ای و جمعیت هلال‌احمر در ۱۲ رشته تخصصی کلید خورده است تا گام مؤثری برای شناسایی استعداد‌های برتر، ارتقای توانمندی‌های حرفه‌ای جوانان برداشته شود.

سردار سرتیپ پاسدار مجتبی فدا با تأکید بر اینکه این مسابقات در سه مرحله شهرستانی، استانی و سازمانی طراحی و برنامه‌ریزی شده است، افزود: هدف اصلی از برگزاری این رویداد، ایجاد فضایی پویا و رقابتی برای سنجش مهارت‌های فنی سربازان و هموار کردن مسیر ورود آنان به بازار کار پس از پایان خدمت وظیفه عمومی است.

وی با یادآوری تأکیدات رهبر معظم انقلاب اسلامی بر ضرورت توسعه مهارت‌آموزی در محیط‌های نظامی و پادگان‌ها ادامه داد: دوران سربازی نباید تنها به عنوان یک دوره خدمتی تلقی شود، بلکه این دوران بهترین فرصت برای کسب تخصص‌های کاربردی، افزایش مهارت‌های فردی و ارتقای آمادگی جوانان برای مواجهه با چالش‌های اقتصادی جامعه است.

سردار فدا در خصوص جزئیات و جدول زمان‌بندی این دوره از رقابت‌ها گفت: فرآیند ثبت‌نام داوطلبان تا ۲۵ مهرماه از طریق دفاتر مهارت‌آموزی مستقر در یگان‌های نظامی اجرا شده و مسابقات مرحله انتخابی شهرستانی نیز تا پایان مهرماه ادامه دارد، مرحله استانی این مسابقات نیزهمراه با برگزاری دوره‌های آمادگی و آزمون‌های عملی از ۱۰ تا ۲۰ آبان‌ماه برگزار خواهد شد و نفرات برتر استان به مرحله کشوری و سازمانی راه می‌یابند تا رقابت نهایی از دوم تا پنجم آذرماه به‌صورت عملی و طرح محور برگزار شود.

وی با اشاره به مشوق‌های جذاب و انگیزشی برای برگزیدگان مسابقات مهارتی بیان کرد: پاداش نقدی تا سقف ۱۰ میلیون تومان، بخشش اضافه‌خدمت سنواتی تا ۴۵ روز، اعطای مرخصی‌های تشویقی، اولویت دردریافت وام‌های خوداشتغالی، اولویت در فرآیند استخدام و گزینش و همچنین حق انتخاب یگان محل خدمت از جمله امتیازات ویژه‌ای است که برای نفرات برتر این دوره پیش‌بینی شده است.

سردارفدا به رقابت سربازان در ۱۲ رشته متنوع اشاره کرد وادامه داد:آمادگی جسمانی، حفاظت فیزیکی، کمک‌های اولیه و امداد، برنامه‌نویسی پایتون، عکاسی دیجیتال، تعمیر سخت‌افزار تلفن همراه، تعمیر خودرو سبک، نصب دوربین مداربسته، برق ساختمان، تعمیر آب‌گرم‌کن و پکیج، نصب و تعمیر کولر گازی و اسپیلت و آرایشگری مردانه از جمله رشته‌هایی است که شرکت‌کنندگان در آنها با یکدیگر به رقابت می‌پردازند.

وی گفت: همزمان با اجرای این مسابقات، ثبت‌نام تسهیلات اشتغال‌زایی ویژه سربازان مهارت‌دیده دارای کارت پایان خدمت نیز آغاز شده است و واجدین شرایط می‌توانند از طریق سامانه «سماسو»، وام خوداشتغالی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان با نرخ سود چهار درصد و بازپرداخت پنج‌ساله را دریافت کنند تا گامی استوار در مسیر تحقق اشتغال مولد و خوداتکایی جوانان برداشته شود.