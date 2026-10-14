به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، براساس اعلام اداره‌کل هواشناسی استان، در فاصله ساعت ۹:۳۰ روز سه‌شنبه ۲۱ مهر تا ساعت ۹:۳۰ روز چهارشنبه ۲۲ مهر، پس از شوش با ۸۴ درصد، بندر ماهشهر با ۸۱، هندیجان با ۷۹، بهبهان با ۷۷، ایذه و رامشیر با ۷۴، امیدیه با ۷۱ و گتوند با ۷۰ درصد بیشترین رطوبت نسبی را ثبت کردند.

همچنین حداکثر رطوبت نسبی در آبادان و صفی‌آباد دزفول ۶۸، اهواز (فرودگاه) ۶۶، آغاجاری ۶۵، شادگان ۶۴، کشاورزی اهواز ۶۱، شوشتر ۵۸، مسجدسلیمان ۵۷، لالی ۵۵، رامهرمز ۴۸، هویزه ۴۷، بستان ۴۶، هفتکل ۴۳، حسینیه ۳۸ و دزپارت ۳۶ درصد گزارش شد.

بر اساس این گزارش، میانگین رطوبت سطحی در ۲۳ ایستگاه هواشناسی استان خوزستان ۶۲.۲ درصد بوده است و دزپارت با ۳۶ درصد، کمترین حداکثر رطوبت نسبی را در این مدت ثبت کرد.