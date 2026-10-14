سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن‌آبادی در پی درگذشت بانوی مجاهد و مؤمن، مرحومه فلکیان، مشهور به «ننه عصمت»، پیام تسلیت خود را ابراز و از ایثار و اخلاص این بانوی پارسا قدردانی کرد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، فرمانده سپاه الغدیر استان یزد با ابراز تأسف عمیق از درگذشت مرحومه مغفوره فاطمه فلکیان، مشهور به «ننه عصمت»، ضمن تأکید بر جایگاه والای این بانوی مجاهد، خاطرنشان کرد: «نام و یاد این بانوی پارسا با ایمان و اخلاص، صبر و استقامت و دلدادگی به آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی گره خورده است.»

وی با اشاره به نقش انسان‌های بی‌هیاهو در مسیر انقلاب افزود: «سرمایه حقیقی یک ملت، انسان‌هایی هستند که بی‌هیاهو، عمر خویش را در مسیر ایمان، مجاهدت و پاسداری از ارزش‌ها سپری می‌کنند. ننه عصمت از شمار همین انسان‌های شریف بود که با سلوک مؤمنانه خود، چراغی فراراه نسل‌های آینده شد.»

سرتیپ دوم پاسدار علی غلامی رکن‌آبادی در ادامه پیام خود ضمن تسلیت این ضایعه به محضر رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی)، مردم مؤمن استان یزد و خانواده مرحومه، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی پرهیزگار، رحمت واسعه الهی و علو درجات و برای بازماندگان، صبر جزیل مسئلت نمود.