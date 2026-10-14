روند افزایشی دما درخراسان رضوی از امروز ۲۲ مهرماه آغاز شد و تا فردا دما در استان تا سه درجه افزایش می‌یابد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،کارشناس پیش‌بین هواشناسی خراسان رضوی با اشاره به اینکه دمای هوا در مشهد امروز یک درجه افزایش می‌یابد،گفت: طبق تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی وزش باد شدید همراه با گرد و غبار نیز طی این مدت پیش‌بینی شده است.

زهرا عنایتی افزود: وضعیت جوی در خراسان رضوی تا اوایل هفته جاری پایدار است و تغییرات خاصی نخواهد داشت.

در شبانه روز گذشته فریمان با کمینه دمای چهار درجه سلسیوس خنک‌ترین و سبزوار با دمای ۲۹ درجه گرمترین نقاط استان بودند.

همچنین در بیست و چهار ساعت گذشته، دمای هوای مشهد نیز بین ۹ و ۲۴ درجه سلسیوس در نوسان بود .