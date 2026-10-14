اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری خبر مبنی بر پرداخت وام فوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران را تکذیب کرد.

تکذیب خبر پرداخت وام فوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران

تکذیب خبر پرداخت وام فوری به بازنشستگان و مستمری‌بگیران

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، بر اساس اعلام اداره کل روابط عمومی صندوق بازنشستگی کشوری، خبر مبنی بر آغاز پرداخت وام فوری ۱۲۰ میلیون تومانی به بازنشستگان و مستمری بگیران در فضای مجازی منتشر شد که این پیام جعلی است.

این در حالی است که پیش‌تر نیز پیام‌های جعلی درباره تسهیلات بازنشستگان منتشر شده بود. در برخی از موارد اخباری مبنی بر ثبت‌نام، پرداخت و افزایش وام بازنشستگان کشوری در فضای مجازی منتشر می‌شود که تمامی این اخبار جعلی هستند.

هموطنان اخبار مربوطه را فقط از صندوق بازنشستگی کشوری دنبال کنند و به هیچگونه اخبار منتشر شده در فضای مجازی توجه نکنند.