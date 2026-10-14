به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، جواد سلطانی کاظمی با اشاره به اهمیت اجرای طرح رفع تداخلات اراضی در ساماندهی اسناد مالکیت و کاهش اختلافات ملکی اظهار کرد: اجرای این فرآیند با هدف تعیین تکلیف وضعیت اراضی، تثبیت مالکیت‌ها و رفع چالش‌های حقوقی حوزه زمین، گامی مؤثر در جهت افزایش شفافیت حقوقی و کاهش پرونده‌های قضایی مرتبط با اراضی محسوب می‌شود.

وی افزود: هدف اصلی از اجرای رفع تداخلات اراضی، ایجاد آرامش و اطمینان حقوقی برای مردم و در عین حال، صیانت از حقوق دولت در اراضی ملی است و این اقدام ضمن کاهش اختلافات ملکی، زمینه را برای تسهیل صدور اسناد مالکیت اراضی کشاورزی و حمایت از فعالیت‌های تولیدی بهره‌برداران فراهم می‌کند.

سلطانی کاظمی با تشریح عملکرد کمیسیون رفع تداخلات استان در سه‌ماهه دوم سال جاری بیان کرد: در این مدت، با برگزاری ۱۰ جلسه کمیسیون و تصویب ۴۹ پلاک، بیش از ۳۳ هزار و ۵۳۳ هکتار از اراضی غیرملی و ۳۷ هزار و ۳۲۸ هکتار از اراضی ملی تعیین تکلیف و تثبیت شد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان در پایان تأکید کرد: تعیین تکلیف اراضی و رفع ابهامات مربوط به مالکیت، علاوه بر تثبیت حقوق قانونی اشخاص در مستثنیات، از بروز و تداوم اختلافات ملکی جلوگیری می‌کند و با کاهش موانع حقوقی، زمینه بهره‌برداری مطمئن‌تر کشاورزان از اراضی و استمرار فعالیت‌های تولیدی را فراهم می‌سازد.