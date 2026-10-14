فرشته محمودآبادی، داور بین‌المللی کاراته استان فارس، در کلینیک جهانی داوری در لهستان درجه Referee A مربیگری را کسب و بالاترین درجه داوری جهانی کاراته را از آن خود کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، روابط عمومی و پایگاه خبری اداره کل ورزش و جوانان فارس اعلام کرد : فرشته محمودآبادی، داور بین‌المللی کاراته استان فارس، در کلینیک جهانی داوری در لهستان درجه Referee A مربیگری را کسب و بالاترین درجه داوری جهانی کاراته را از آن خود کرد.

این دستاورد ارزشمند، حاصل سال‌ها تلاش، تجربه، دانش تخصصی و حضور مستمر در عرصه داوری کاراته است و گامی مهم در مسیر ارتقای جایگاه داوران ایرانی در سطح بین‌المللی به شمار می‌رود.

همچنین داورانی که در این کلینیک موفق به کسب شرایط لازم شده‌اند، در مسابقات جهانی کاراته که در لهستان برگزار می‌شود، به قضاوت می‌پردازند.