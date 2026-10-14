استاد محمدعلی مجاهدی، از چهره شاخص و پیشکسوت شعر آیینی کشور، بر اهمیت حفظ جایگاه ادبیات انقلاب و مقاومت و همچنین حمایت از ظرفیت‌های خلاقانه نسل جدید شاعران تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ مرکز قم، در دیدار آقای اکبر بهنام جو استاندار قم با پدر شعر آیینی کشور، استاد محمدعلی مجاهدی با اشاره به پیشینه و ظرفیت‌های گسترده انجمن‌های ادبی استان قم، بر ضرورت حفظ و تقویت جایگاه شعر آیینی و ایجاد بستری مناسب برای رشد شاعران جوان تأکید کرد.

وی همچنین با تبیین دیدگاه‌های خود پیرامون توانمندی‌های شعر انقلاب و مقاومت، خواستار حمایت بیشتر از زیرساخت‌های فرهنگی و ادبی استان شد.

در بخش دیگری از این نشست، استاد مجاهدی یکی از غزل‌های خود در ستایش رهبرشهید انقلاب را با بازخوانی کرد.

در پایان، استاندار قم ضمن قدردانی از سال‌ها تلاش و خدمات ارزشمند استاد مجاهدی در عرصه ادبیات آیینی و نقش‌آفرینی ایشان در ترویج شعر انقلاب و مقاومت، از وی با اهدای لوح یادبود تجلیل کرد.