پخش زنده
امروز: -
رئیس پلیس راه گفت: سامانه پلیس برای شناسایی فوری خودروهای دارای سرعت بحرانی فعال شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیماسرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به نقش سرعت بحرانی در وقوع تصادفات مرگبار جادهای تصریح کرد: سرعت بحرانی یکی از عوامل مهم تصادفات منجر به فوت در جادههای کشور است و هر سال تعدادی از رانندگان و سرنشینان خودروها به دلیل ارتکاب این تخلف جان خود را از دست میدهند.
وی با تأکید بر اینکه سرعت بحرانی صرفاً یک تخلف رانندگی ساده نیست، افزود: با افزایش سرعت، میدان دید راننده محدودتر و فرصت واکنش به خطرات کمتر میشود؛ موضوعی که احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار را افزایش میدهد.
رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: این سامانه با هدف شناسایی و برخورد بهموقع با تخلفات حادثهساز راهاندازی شده است. به محض عبور خودروی متخلف از مقابل دوربینهای هوشمند ثبت تخلفات رانندگی، تصویر، مشخصات خودرو و سرعت ثبتشده آن به نزدیکترین تیم گشتی مجهز به دستافزار و همچنین پاسگاه پلیس راه ارسال میشود.
محبی ادامه داد: مأموران پلیس پس از دریافت اطلاعات، خودروی متخلف را متوقف کرده و مطابق مقررات، اقدامات قانونی لازم از جمله توقیف ساعتی را انجام میدهند.
وی با اشاره به دیگر قابلیتهای این سامانه تصریح کرد: سامانه مدیریت سرعت بحرانی امکان شناسایی پلاکهای مخدوش، خودروهای دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه فاقد پلاک نصبشده را نیز دارد و اطلاعات مربوط را بلافاصله برای تیمهای گشتی ارسال میکند تا اقدامات لازم انجام شود.
رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت کنند و هشدار داد: پلیس بهصورت هوشمندانه و شبانهروزی تخلفات رانندگی را رصد میکند و با تخلفات حادثهساز برخورد خواهد کرد.