به گزارش خبرگزاری صداوسیماسرهنگ سیاوش محبی، رئیس پلیس راه راهور فراجا، با اشاره به نقش سرعت بحرانی در وقوع تصادفات مرگبار جاده‌ای تصریح کرد: سرعت بحرانی یکی از عوامل مهم تصادفات منجر به فوت در جاده‌های کشور است و هر سال تعدادی از رانندگان و سرنشینان خودرو‌ها به دلیل ارتکاب این تخلف جان خود را از دست می‌دهند.

وی با تأکید بر اینکه سرعت بحرانی صرفاً یک تخلف رانندگی ساده نیست، افزود: با افزایش سرعت، میدان دید راننده محدودتر و فرصت واکنش به خطرات کمتر می‌شود؛ موضوعی که احتمال وقوع تصادفات شدید و مرگبار را افزایش می‌دهد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا گفت: این سامانه با هدف شناسایی و برخورد به‌موقع با تخلفات حادثه‌ساز راه‌اندازی شده است. به محض عبور خودروی متخلف از مقابل دوربین‌های هوشمند ثبت تخلفات رانندگی، تصویر، مشخصات خودرو و سرعت ثبت‌شده آن به نزدیک‌ترین تیم گشتی مجهز به دست‌افزار و همچنین پاسگاه پلیس راه ارسال می‌شود.

محبی ادامه داد: مأموران پلیس پس از دریافت اطلاعات، خودروی متخلف را متوقف کرده و مطابق مقررات، اقدامات قانونی لازم از جمله توقیف ساعتی را انجام می‌دهند.

وی با اشاره به دیگر قابلیت‌های این سامانه تصریح کرد: سامانه مدیریت سرعت بحرانی امکان شناسایی پلاک‌های مخدوش، خودرو‌های دارای دستور قضایی و وسایل نقلیه فاقد پلاک نصب‌شده را نیز دارد و اطلاعات مربوط را بلافاصله برای تیم‌های گشتی ارسال می‌کند تا اقدامات لازم انجام شود.

رئیس پلیس راه راهور فراجا از رانندگان خواست قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را با دقت رعایت کنند و هشدار داد: پلیس به‌صورت هوشمندانه و شبانه‌روزی تخلفات رانندگی را رصد می‌کند و با تخلفات حادثه‌ساز برخورد خواهد کرد.