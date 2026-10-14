به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، کارشناس هواشناسی استان در گفت‌و‌گو با خبرنگار صدا و سیما گفت: با توجه به الگوی نقشه‌ها و خروجی مدل‌های پیش یابی هواشناسی تا پایان هفته شرایط جوی در غالب ساعات به نسبت پایدار و آرام خواهد بود.

لطفی افزود: در این مدت گاهی وزش باد پدیده قابل ذکر در سطح منطقه پیش بینی می‌شود و به لحاظ دمایی هم در این مدت تغییرعمده‌ای در وضعیت دمای استان رخ نخواهد داد.

وی گفت: تسریع در برداشت محصولات حساس به کمینه دمای کمتر از ۵ درجه سلسیوس در مناطق مرتفع و سردسیر مانند سربیشه توصیه می‌شود.

کارشناس هواشناسی استان افزود: صبح امروز سردترین ایستگاه استان سربیشه با کمینه دمای ۳ درجه سلسیوس و روز گذشته دهسلم نهبندان با بیشینه دمای با ۳۵ درجه سلسیوس گرمترین نقطه استان بوده است و نوسانات دمایی ۲۴ ساعت گذشته در مرکز استان هم بین ۸ و ۲۷ درجه سلسیوس ثبت شده است.