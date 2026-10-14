رییس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان از مشارکت هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز پایه اول تا ششم ابتدایی استان در مسابقه محیط‌زیستی «ماموریت ماکان» خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، شهریار عسکری با اشاره به استقبال دانش‌آموزان از جشنواره ماموریت ماکان اظهار کرد: در سامانه محیط یار اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، بیش از ۴ هزار و ۸۶۸ دانش‌آموز ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد، یک‌هزار و ۶۸۴ دانش‌آموز، آثار خود را به این جشنواره ارسال کردند.

وی افزود: مرحله نخست داوری آثار با همکاری آموزش و پرورش استان با موفقیت انجام شد و ۱۶۴ اثر به مرحله ارزیابی راه یافتند.

عسکری بیان داشت: آثار منتخب در مرحله دوم توسط داوران کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان مورد ارزیابی قرار گرفت و در نهایت ۳۰ اثر برتر استانی انتخاب شدند.

رییس اداره آموزش و مشارکت‌های مردمی اداره‌کل حفاظت محیط زیست خوزستان تصریح کرد: بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، از میان آثار برگزیده استانی، یک اثر از هر پایه تحصیلی برای حضور در جشنواره ملی انتخاب و معرفی خواهد شد.

وی با اشاره به اهمیت همکاری بین‌بخشی در اجرای برنامه‌های فرهنگی و آموزشی گفت: با توجه به تکمیل مراحل داوری و مشخص‌شدن برگزیدگان مقرر شد با همکاری و هماهنگی سه دستگاه اجرایی، آیین اختتامیه جشنواره در زمان مناسب و با حضور مدیران کل دستگاه‌های مرتبط برگزار شود و از دانش‌آموزان برگزیده این رویداد تقدیر به عمل آید.

عسکری ادامه داد: جشنواره ماموریت ماکان فرصتی ارزشمند برای تقویت مشارکت دانش‌آموزان در فعالیت‌های فرهنگی و آموزشی و بهره‌گیری از ظرفیت هنر و ادبیات برای انتقال مفاهیم ارزشمند به نسل آینده است.

مسابقه قصه‌نویسی «ماموریت ماکان» با هدف ارتقای دانش و فرهنگ حفاظت از محیط زیست در میان دانش‌آموزان و با گرامیداشت یاد و خاطره دانش‌آموز شهید، ماکان نصیری، برگزار شد.

ماکان نصیری پسربچه هفت ساله در حمله هوایی دشمن به مدرسه ابتدایی میناب در جنگ تحمیلی سوم به شهادت رسید.