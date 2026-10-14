به گزارش خبرگزاری صدا و سیما علی‌محمد پوررضا، در تشریح تازه‌ترین اقدام‌های این مجموعه صنعتی راهبردی برای گذر ایمن و موفق از زمستان پیش‌رو، به دستاورد‌های تولیدی و طرح‌های توسعه‌ای و بومی‌سازی اشاره کرد و افزود: پالایشگاه گاز بیدبلند همواره از پیشران و تکیه‌گاه‌های اصلی صنعت گاز کشور بوده است و رسالت خطیر خود را در تأمین پایدار انرژی با بالاترین سطح کیفیت پایداری و ایمنی دنبال می‌کند.

وی با تأکید بر اقدام‌های انجام‌شده در قالب تعمیرات اساسی بیان کرد: تعمیرات اساسی سالانه، قلب تپنده آماده‌سازی مجتمع‌های پالایشگاهی برای رویارویی با شرایط سخت عملیاتی در ماه‌های سرد سال است. بر همین اساس، با برنامه‌ریزی دقیق، تدوین مستندات مهندسی و بسیج همه امکانات، تجهیزات فرایندی، واحد‌های نم‌زدایی، کمپرسورها، سیستم‌های ابزار دقیق و خطوط انتقال مجتمع تحت بازرسی فنی دقیق، به‌طور کامل تحت تعمیرات پیشگیرانه و اساسی قرار گرفتند تا کوچک‌ترین گلوگاهی در مسیر تولید ایجاد نشود.

پایش برخط پارامتر‌های عملیاتی

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با اشاره رویکرد ایمنی در اجرای طرح‌ها ادامه داد: در فرهنگ سازمانی بیدبلند، تولید بدون ایمنی فاقد ارزش است. در زمان اجرای عملیات سنگین تعمیرات اساسی، واحد اچ‌اس‌ئی (بهداشت، ایمنی و محیط زیست) با نظارت شبانه‌روزی، ارزیابی ریسک‌های شغلی، اخذ مجوز‌های کار ایمن و استقرار نظام‌نامه‌های سخت‌گیرانه، رکورد درخشانی از اجرای کار بدون حادثه ثبت شد تا سلامت سرمایه انسانی صیانت شود.

پوررضا با اشاره به سازوکار‌های تضمین تولید حداکثری افزود: تضمین استمرار تولید مستلزم نگاه سیستمی، پایش آنلاین پارامتر‌های عملیاتی، مدیریت جامع قطعه‌های یدکی و آمادگی صددرصد تیم‌های عملیاتی و نوبت‌کاران است. با استقرار نظام‌های جدید نگهداری و تعمیرات و پیش‌بینی سناریو‌های مختلف بحران، اطمینان داریم که در سردترین روز‌های سال، چرخه تولید گاز در بیدبلند بدون کوچک‌ترین وقفه به فعالیت خود ادامه می‌دهد.

وی با اشاره به آمار تولید، افزود: با تلاش‌های جهادی همکاران در چند سال گذشته، به‌ویژه در ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵، شاهد افزایش چشمگیر و قابل توجهی در حجم تولید گاز بوده‌ایم که این موضوع نقش بسزایی در تأمین خوراک صنایع پایین‌دستی و ارزآوری برای کشور ایفا کرده است و اگر خوراک کافی و لازم را دریافت کنیم، به اندازه ظرفیت و توان اسمی حجم تولید خود را به حداکثر می‌رسانیم.

تعهد به مسئولیت‌های محیط زیستی

مدیرعامل شرکت پالایش گاز بیدبلند با تأکید بر رویکرد «پالایش سبز» در بیدبلند، یادآور شد: در این پالایشگاه، توسعه را بدون ملاحظه‌های محیط زیستی ناقص می‌دانیم. توانستیم از مصرف ۵۰۰ هزار مترمکعب گاز طبیعی جلوگیری کنیم و انتشار هزار تن دی‌اکسیدکربن ($CO_۲$) را کاهش دهیم؛ دستاوردی که از نظر محیط زیستی معادل کاشت ۱۶ هزار اصله درخت است. این موضوع یادآوری می‌کند مسیر پیشرفت، مسیر حفظ زمین برای نسل‌های آینده است. این نوید را می‌دهم که در آینده نزدیک، شاهد اجرای پروژه‌های مشابه بیشتری در زمینه هوشمندسازی و بهره‌وری در بیدبلند خواهیم بود.

پوررضا با اشاره به رویکرد‌های توسعه پایدار و مسئولیت‌های اجتماعی پالایشگاه یادآور شد: اجرای طرح‌های نو در حوزه کاهش آلایندگی‌های محیط زیستی، بهینه‌سازی مصرف انرژی در کوره‌ها و تجهیزات دوار و ارتقای شاخص قابلیت اطمینان تجهیزات، تحول بزرگی در ارتقای بهره‌وری عملیاتی پالایشگاه ایجاد کرده است. شرکت پالایش گاز بیدبلند با این عملکرد‌ها نه‌فقط تعهد خود را به صیانت از محیط زیست اثبات کرده، بلکه کارایی صنعتی خود را برای دهه‌های آینده نیز تضمین کرده است.