نمایشگاه تخصصی آثار سفال و سرامیک مربیان و اعضای نوجوان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل با عنوان «از خاک تا خیال» در مرکز فرهنگی‌هنری شماره پنج اردبیل گشایش یافت.

به گزارش خبرگزلری صداوسیما، مرکزاردبیل ملیحه ملک‌زاده‌فرد، مدیرکل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اردبیل، در آیین افتتاح این نمایشگاه با بیان اینکه خداوند استعداد‌های شگرفی در وجود کودکان و نوجوانان قرار داده است، گفت: انسان موفق کسی است که صفات پروردگار را در خود بروز دهد. از آنجا که خداوند صانع است، همه‌چیز را آفریده و زیبایی‌ها را دوست دارد، خلق این آثار هنری بازتابی از تجلی صفات الهی در وجود نسل آینده‌ساز است و این اقدام ارزش بسیار بالایی دارد.

وی کودکان و نوجوانان را اصلی‌ترین سرمایه جامعه معرفی کرد و افزود: این عزیزان باید با کتاب، هنر و ادبیات رشد کنند؛ چراکه با تکیه بر آموخته‌های خود، بار مسئولیت‌های آینده را بر دوش خواهند کشید.

مدیرکل کانون استان اردبیل با اشاره به اهمیت توسعه هنر سفال و سرامیک در استان بیان کرد: کانون به دنبال فراهم‌سازی فضا و امکانات بیشتر است تا اعضای علاقه‌مند در محیطی امن و فرهنگی به تولید آثار هنری بپردازند و علاوه بر خلق آثار فاخر، از مزایای درآمدزایی نیز بهره‌مند شوند.

ملک‌زاده‌فرد در پایان خاطرنشان کرد: این الگوی موفق فرهنگی می‌تواند مسیری روشن برای سایر نوجوانان باشد و نشان می‌دهد که آینده از آنِ این نسل پویا است.

بر اساس این گزارش، این رویداد هنری که به مناسبت هفته ملی کودک برگزار شد، حاصل یک مسیر فرآیندی از ایده تا نمایشگاه است. برنامه‌های آن با برگزاری کارگاه‌های آموزشی و ساخت نمونه‌های اولیه برای تندیس آغاز شد و در ادامه، با توسعه و شکل‌گیری کارگاه‌های تخصصی زیر نظر سمیه جعفری و فاطمه مصطفی‌زاده، مربیان هنری مراکز کانون اردبیل، به ثمر نشست.

گفتنی است بیش از ۲۰۰ اثر سفال و سرامیک با کاربرد‌های دکوری و پذیرایی به دست هشت عضو نوجوان و دو مربی خلق شده است. این مجموعه ارزشمند برای بازدید و فروش عموم عرضه شده است.