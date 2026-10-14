به گزارش خبرگزاری صداوسیمای کرمان، محمدعلی طالبی در جلسه شورای معادن استان کرمان گفت: کرمان این آمادگی را دارد که به الگوی نسل جدید توسعه معدنی در کشور تبدیل شود و در این مسیر، ایجاد زنجیره ارزش و تکمیل زنجیره تولید باید در اولویت قرار گیرد.

وی افزود:در حوزه ایجاد ارزش افزوده با مشکلاتی مواجه هستیم و نبود همکاری لازم از سوی بنگاه‌های بزرگ باعث شده است زنجیره تولید در استان از روند مطلوب توسعه عقب بماند.

طالبی با انتقاد از وضعیت تکمیل زنجیره تولید در بخش مس تصریح کرد: شرکت ملی مس بزرگ‌ترین خام‌فروش مواد معدنی کشور است و بخش عمده فعالیت آن در تولید کنسانتره و کاتد باقی مانده است؛ در حالی که باید برای تکمیل زنجیره ارزش و بهره‌برداری بیشتر از ظرفیت‌های معدنی استان برنامه‌ریزی شود.

طالبی با اشاره به تعیین تکلیف معادن غیرفعال در استان اظهار داشت: در کرمان تعداد قابل توجهی از معادنی که فعالیتی انجام نداده بودند، خلع ید شدند که برخی از این پهنه‌ها متعلق به شرکت ملی مس بودند.

وی با تأکید بر اهمیت فعالیت‌های معدنی در توسعه مناطق جنوبی استان گفت: توسعه جنوب استان کرمان با فعالیت معادن رقم می‌خورد و در برخی شهرستان‌ها، با فعال شدن معادن می‌توان حدود ۱۰ هزار شغل ایجاد کرد؛ این در حالی است که جمعیت آماده به کار در آن مناطق به ۱۰ هزار نفر هم نمی‌رسد.

استاندار کرمان با انتقاد از بلاتکلیفی برخی پهنه‌های معدنی در جنوب استان افزود: شرکت ملی مس تعداد زیادی پهنه معدنی در جنوب کرمان دارد که فعالیتی روی آنها انجام نداده است، در حالی که با فعال‌سازی این پهنه‌ها می‌توانست تحول بزرگی در مناطق جنوبی استان ایجاد کند.

طالبی با اشاره به ضرورت ادامه اکتشافات در برخی معادن عنوان کرد: اکتشافات سطحی در برخی پهنه‌ها، از جمله معادن آهن، در حال اتمام است و برای بهره‌برداری بهتر از ظرفیت این معادن، انجام اکتشافات عمیق ضرورت دارد که در این زمینه به مجوز شورای عالی معادن نیاز است.