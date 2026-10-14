شبکه رادیویی صبا روز چهارشنبه ۲۲ مهرماه با دو برنامه «مشتاق دیدار» و «عصر صبا»، به ترتیب به روایت داستان‌های عامیانه و تبیین اهمیت استاندارد در زندگی روزمره می‌پردازد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، برنامه ادبی «مشتاق دیدار» به تهیه‌کنندگی مژگان فرزین و با گویندگی امیرحسین مدرس، روز چهارشنبه ۲۲ مهر ساعت ۱۴:۰۰ با موضوع «دوست‌داشتنی‌های ساده» روی آنتن می‌رود.

این برنامه با تکیه بر هنر داستان‌گویی و روایت قصه‌هایی از عاطفه‌های انسانی، فرصتی برای تأمل در زیبایی‌های ساده زندگی و فاصله گرفتن از روزمرگی‌ها فراهم می‌کند.

همچنین برنامه تعاملی «عصر صبا» به تهیه‌کنندگی رضا عزتی، در همان روز ساعت ۱۶:۰۰ به مناسبت روز جهانی استاندارد با موضوع «استانداردسازی برای زندگی» پخش می‌شود.

این برنامه با طرح پرسش‌هایی درباره معیار‌های زندگی مطلوب و ایمن، از شنوندگان می‌خواهد درباره نقش کیفیت و ایمنی ابزار‌ها و کالا‌های مصرفی روزمره در آرامش و رضایت فردی به گفت‌و‌گو بنشینند.