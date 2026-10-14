کمیته فنی متناظر هوش مصنوعی مستقر در پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، در ارزیابی عملکرد سال ۱۴۰۵ سازمان ملی استاندارد ایران، از میان ۳۱۷ کمیته فعال کشور، عنوان کمیته فنی متناظر برتر را کسب کرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، این کمیته که متناظر با کمیته بین‌المللی ISO/IEC JTC ۱/SC ۴۲ فعالیت می‌کند، هم‌زمان با گرامیداشت روز جهانی استاندارد، به دلیل عملکرد تخصصی در تدوین استاندارد‌های مرتبط با هوش مصنوعی، این عنوان را به دست آورد. این موفقیت در ادامه انتخاب پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات به‌عنوان دستگاه اجرایی برتر در حوزه تدوین استاندارد‌های ملی در سال ۱۴۰۴ رقم خورده است.

ارزیابی بر اساس مشارکت تخصصی در تدوین استاندارد‌های بین‌المللی

ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران بر اساس شاخص‌هایی همچون تعداد و کیفیت نظرات تخصصی و پیشنهاد‌های فنی ارائه‌شده درباره اسناد بین‌المللی، مشارکت مستمر در نشست‌های جهانی و دفاع مستدل از منافع ملی در فرایند تدوین استاندارد‌های هوش مصنوعی انجام شده است.

عملکرد این کمیته، ظرفیت کارشناسی کشور را برای مشارکت در تدوین الزامات فنی یکی از فناوری‌های راهبردی جهان و اثرگذاری بر استاندارد‌های بین‌المللی نشان می‌دهد.

ثبت پیشنهاد ایران برای تدوین استاندارد بین‌المللی هوش مصنوعی

از دستاورد‌های مهم این کمیته، ارائه و ثبت رسمی پیشنهاد ایران برای تدوین یک استاندارد بین‌المللی در حوزه مدل‌های هوش مصنوعی است که در حال حاضر در مرحله کار اولیه (PWI) قرار دارد.

این اقدام، گامی در جهت تقویت نقش‌آفرینی ایران در تدوین اسناد بین‌المللی و فراهم‌کردن زمینه انعکاس اولویت‌ها و نیاز‌های بومی در چارچوب‌های جهانی استانداردسازی به شمار می‌رود.

در مراسم گرامیداشت روز جهانی استاندارد، لوح تقدیر سازمان ملی استاندارد ایران به علیرضا یاری، رئیس کمیته، و ملینا اختیاری، دبیر کمیته فنی متناظر هوش مصنوعی، اهدا شد. مهدی عزیزی مهماندوست نیز به‌عنوان نایب‌رئیس در این کمیته فعالیت دارد.

تداوم مشارکت متخصصان ایرانی در مجامع بین‌المللی استانداردسازی، علاوه بر تقویت جایگاه علمی کشور، می‌تواند در شکل‌گیری الزامات فنی و توسعه چارچوب‌های حکمرانی مسئولانه هوش مصنوعی در سطح جهانی مؤثر باشد.