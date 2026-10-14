به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، مدیر فرستنده‌های رادیویی و تلویزیونی صداوسیمای خراسان جنوبی گفت: در راستای تحقق عدالت رسانه‌ای و دسترسی مناطق روستایی به خدمات نوین ارتباطی، با راه‌اندازی ایستگاه دیجیتال کم‌قدرت در روستای کلاته حبیب شهرستان نهبندان، جمعیت ۱۲۰ نفری این روستای و روستای مجاور آن (روستای سیگارت) با جمعیت ۴۵ نفر، از نعمت دریافت ۱۹ شبکه تلویزیونی و ۲۱ شبکه رادیویی با کیفیت دیجیتال بهره‌مند شدند.

ماندگار افزود: این ایستگاه با مشارکت صداوسیما، فرمانداری نهبندان و اهالی منطقه احداث شده و برای راه‌اندازی آن اعتباری بالغ بر یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون تومان از محل اعتبارات سازمانی و استانی هزینه شده است.