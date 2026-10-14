پیکر آیت الله قربانی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان با حضور استاندار، مردم ولایتمدار استان و جمعی از مسئولان در این لاهیجان در حال برگزاری است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ پیکر آیت الله زین العابدین قربانی لاهیجی نماینده سابق ولی فقیه در گیلان و امام جمعه پیشین رشت، با حضور استاندار، مردم ولایتمدار استان و جمعی از مسئولان در لاهیجان در حال برگزاری است.

پس از برگزاری مراسم تشییع در لاهیجان، پیکر این عالم فقید به شهرستان آستانه اشرفیه منتقل خواهد شد تا ادامه آیین تشییع و خاکسپاری آن مرحوم از میدان فردوسی به سمت حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف برگزار شود.

نماز میت بر پیکر این مرحوم هم در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف در آستانه اشرفیه اقامه خواهد شد و سپس در محوطه این حرم در جوار آرامگاه آیت الله امینیان به خاک سپرده می‌شود.