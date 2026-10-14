به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان؛ محمد بنی سعید مدیر این منطقه با اشاره به بازدید گروه‌های نظارتی شامل: حراست، بازرسى و تامین و توزیع از مصرف کنندگان عمده گفت: مقدار ۱۲ هزار لیتر سوخت نفتگاز قاچاق، کشف و پس از هماهنگی با مرجع رسیدگی کننده به انبار نفت منتقل شد، همچنین این تخلف قانونی برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان ارجاع شد.

وی خاطر نشان کرد: نقش این منطقه در اقتصاد انرژی کشور حیاتی است و مزیت جغرافیایی و تراکم انرژی زمینه ساز سوء استفاده برخی سوداگران سوخت را فراهم کرده است.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان افزود: پایش و راستی آزمایی ماشین آلات صنعتی، کشاورزی، صیادی و تعدیل سهمیه واقعی از دیگر اقدامات شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آبادان در راستای مبارزه با قاچاق سوخت بوده است.