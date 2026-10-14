هیئت یاعلی علیه‌السلام کیش، اعلام کرد: جشن میلاد حضرت زینب سلام الله‌علیها، امشب در مسجد امام رضا علیه‌السلام برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، هیئت یاعلی علیه‌السلام کیش، اعلام کرد: مراسم از ساعت ۲۲ و ۳۰ دقیقه با سخنرانی حجت‌الاسلام عمادی و مولودی‌خوانی امین روزبهانی برگزار خواهد شد.

اجرای برنامه‌های شاد، توزیع کیک، قدردانی از خادمان هیئت، قرعه‌کشی و پذیرایی از بخش‌های مراسم جشن میلاد حضرت زینب سلام الله‌علیها است.

قرعه‌کشی ویژه شرکت کننده در مراسم برگزار می شود.

داوطلبان برای شرکت در قرعه‌کشی با نشانی صفحه هیئت یاعلی به نشانی @yaali۲۳۲۴ در فضای مجازی ارتباط گیری کنند.