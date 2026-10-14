به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ، معاون فرهنگی اجتماعی و دانشجویی دانشگاه پیام نور کشور گفت: این دوره از مسابقات در سالن همایش‌های آستان قدس رضوی مشهد به مدت چهار روز در هفت بخش و ۳۸ رشته شامل بخش‌های آوایی، معارفی، پژوهشی، ادبی، هنری، تولیدات رسانه‌ای، فناوری و نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی برگزار شد.

حسین زارع افزود: در بخش آوایی هزار و ۲۸۶ نفر شرکت کردند و مراحل مقدماتی و استانی این بخش به‌صورت مجازی برگزار شد که پس از انجام داوری‌های تخصصی، ۱۲۰ نفر برای حضور در مرحله کشوری انتخاب شدند.

وی ادامه داد: در بخش معارفی نیز آزمون به صورت برخط برگزار شد و ۲ هزار و ۵۹۱ نفر در هفت رشته به رقابت پرداختند که در نهایت ۲۴ نفر از برگزیدگان این بخش انتخاب شدند.

معاون دانشگاه پیام نور کشور در ادامه گفت: همچنین در سایر بخش‌های هنری، ادبی، پژوهشی، تولیدات رسانه‌ای، فناوری و نوآفرینی قرآنی و هوش مصنوعی، هزار و ۷۴۳ نفر شرکت کردند و از میان ۵۶۳ اثر دریافت شده، ۴۶ اثر به عنوان آثار برگزیده به مرحله ملی راه یافتند.

زارع اظهار کرد: ترویج فرهنگ قرآنی، تعمیق انس دانشجویان با قرآن کریم و معارف اهل بیت (ع)، شناسایی استعداد‌های قرآنی و فراهم‌کردن زمینه رشد و شکوفایی توانمندی‌های دانشجویان از جمله اهداف جشنواره است.