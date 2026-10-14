به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد ، پرویز غفار فرد، رئیس اورژانس ۱۱۵ استان از سقوط مرگبار یک دستگاه خودروی نیسان به دره در گردنه مله‌شوره خبر داد و اظهار کرد: ساعت ۱۰:۰۵ گزارشی از این حادثه به مرکز ارتباطات اورژانس ۱۱۵ اعلام شد.

غفارفرد افزود: پس از دریافت گزارش حادثه، نزدیک‌ترین کد عملیاتی اورژانس ۱۱۵ بلافاصله به محل سقوط خودرو اعزام شد؛ این اقدام با هدف رسیدگی به وضعیت حادثه‌دیده و انجام اقدامات امدادی صورت گرفت.

رئیس اورژانس ۱۱۵ استان کهگیلویه و بویراحمد با اشاره به پیامد این حادثه بیان کرد: متأسفانه راننده خودروی نیسان به دلیل شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.