به گزارش خبرگزاری صداوسیما، بر اساس آخرین گزارش‌های رسمی از وضعیت نشر در ۶ ماهه نخست سال جاری، حوزه کتاب کودک و نوجوان با تناقض عجیبی رو‌به‌رو شده است. در حالی که ۷ هزار و ۲۶۶ عنوان کتاب در این حوزه منتشر شده، اما از این میان، سهم ترجمه به مرز ۴۰ درصد رسیده است که نشان‌دهنده نفوذ گسترده محصولات وارداتی در ویترین کتاب‌فروشی‌هاست.

بحران اصلی، نه در تعداد عناوین، بلکه در «تعداد نسخه‌های منتشر شده» نهفته است. آمار‌های تطبیقی نشان می‌دهد میانگین شمارگان کتاب‌های کودک طی یک دهه گذشته، با افت خیره‌کننده ۶۰ تا ۷۰ درصدی، به اعداد بسیار نگران‌کننده‌ای رسیده است. کارشناسان معتقدند این افت، نتیجه مستقیم رقابت نابرابر با آثار فانتزی خارجی و نبود حمایت‌های اقتصادی از نویسندگان داخلی است.

همزمان، هجوم مانگای ژاپنی و کمیک‌های غربی، نه تنها بازار را از کنترل ناشران داخلی خارج کرده، بلکه با انتقال الگو‌های فرهنگی و زیستیِ متفاوت، در حال بازسازی جهان‌بینی نوجوانان ایرانی است. متخصصان هشدار می‌دهند که اگر این روند ادامه یابد، نسل جدید نه تنها از تاریخ خود بیگانه می‌شود، بلکه قهرمانان و ارزش‌های فرهنگی‌اش را در برابر جذابیت‌های بصریِ محصولات وارداتی از دست خواهد داد.