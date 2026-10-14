به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آباده گفت: به مناسبت هفته خوشنویسی، نمایشگاه خوشنویسی با هدف معرفی استعداد‌های برتر در نگارخانه استاد ذوالفنون برپا شده است.

محمدحسین نعمت الهی افزود: در این نمایشگاه بیش از ۵۰ تابلو از خطوط نستعلیق، شکست نستعلیق و ثلث به نمایش گذاشته شده است و علاقه مندان می توانند از امروز به مدت یک هفته از ساعت ۱۸ الی ۲۰ از این آثار دیدن کنند.

شهرستان آباده در شمال فارس و در فاصله ۲۷۵ کیلومتری شیراز قرار دارد.