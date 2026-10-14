مدیرعامل شرکت بهره برداری از سد، نیروگاه و شبکه‌های آبیاری مارونِ سازمان آب و برق خوزستان، از لایروبی زهکش مجاور روستای سیلابک بهبهان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، محمد قره باغی هدف از این اقدام را هدایت سیلاب‌های فصلی، مدیریت بحران و آمادگی مقابله با پدیده ال نینو اعلام کرد و گفت: عملیات لایروبی و خاکبرداری انجام شده در زهکش مجاور روستای سیلابک در ۸ کیلومتری شهرستان بهبهان، به طول ۱ هزار و ۵۰۰ متر و به حجم ۷ هزار و ۵۰۰ مترمکعب توسط یکدستگاه بیل بوم بلند انجام شد.

وی با اشاره به هشدار‌های سازمان هواشناسی درباره احتمال وقوع پدیده ال نینو و خطر طغیان آب لایروبی زهکش‌ها و مسیل‌های تحت پوشش شبکه آبیاری مارون در سطح شهرستان‌های بهبهان، سلطان آباد، جایزان و جولکی توسط واحد تعمیرات و نگهداری این شرکت خبر داد.



