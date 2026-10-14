معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی کشور، در هفتمین مجمع همکاری مالیاتی پهنه راه در جاکارتا، تجربه‌های ایران در هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای طرح افشای داوطلبانه اطلاعات مودیان را تشریح کرد؛ دستاوردهایی که با استقبال مقامات و اعضای این مجمع همراه شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، محمد برزگری معاون تحول هوشمند سازمان امور مالیاتی کشور، در هفتمین مجمع همکاری مالیاتی پهنه راه که در جاکارتای اندونزی برگزار شد، به تشریح تجربه‌های موفق ایران در زمینه هوشمندسازی نظام مالیاتی و اجرای طرح افشای داوطلبانه اطلاعات از سوی مودیان پرداخت.

وی در این سخنرانی، ضمن تبیین رویکرد‌های سازمان امور مالیاتی کشور در توسعه خدمات هوشمند و ارتقای تعامل دیجیتال با مودیان، به موضوع برنامه افشای داوطلبانه اطلاعات (VDP) پرداخت که به‌عنوان یکی از محور‌های کلیدی و مورد توجه مجمع قرار گرفت.

ارائه این دستاورد‌ها با استقبال چشمگیر رئیس جلسه، رئیس موسسه همکاری مالیاتی بین‌المللی (ICIT) و اعضای مجمع همکاری مالیاتی پهنه راه در نشست مواجه شد.

حضور نماینده سازمان امور مالیاتی کشور در این رویداد بین‌المللی، فرصتی ارزشمند فراهم کرد تا ضمن معرفی گام‌های موثر ایران در مسیر تحول نوین نظام مالیاتی، زمینه مناسب برای مشارکت در تبادل دانش و تجربیات میان ادارات مالیاتی کشور‌های عضو سازوکار همکاری مالیاتی پهنه راه بیش از پیش تقویت شود.