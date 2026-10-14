به گزارش خبرگزاری صداوسیما، نشست هماهنگی بین‌دستگاهی ستاد خانواده و زنان شورای عالی انقلاب فرهنگی با هدف بررسی سازوکار‌های اجرای طرح «یک شهر» و بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های حاکمیتی و مجموعه‌های مردمی برای تحکیم بنیان خانواده، ترویج ازدواج و فرزندآوری و کاهش طلاق، با حضور حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، دکتر فرهمندپور رئیس شورای فرهنگی آجتماعی زنان و خانواده و دیگر اعضاء در سالن اجتماعات شهید رئیسی دبیرخانه این شورا برگزار شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأکید بر ضرورت حمایت از حلقه‌های میانی در حوزه تحکیم خانواده گفت: باید با همکاری ستاد ملی جمعیت و شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده، ماده‌واحده‌ای تدوین شود تا وظایف و مسئولیت‌های دستگاه‌های مختلف در حمایت از فعالیت‌های مردمی حوزه خانواده مشخص شود.

وی افزود: در این ماده‌واحده باید سازوکار‌های حمایت دستگاه‌های اجرایی و بهره‌گیری از اطلاعات و آمار مرتبط با ازدواج و طلاق پیش‌بینی شود تا حلقه‌های میانی بتوانند فعالیت‌های خود را بر اساس شناخت دقیق مسائل و نیاز‌های جامعه برنامه‌ریزی و اجرا کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به ضرورت اجرای آزمایشی طرح «یک شهر» تصریح کرد: این طرح ابتدا در پنج شهرستان اجرا می‌شود تا نتایج و دستاورد‌های آن پس از ارزیابی و مستندسازی، مبنایی برای تدوین ماده‌واحده و گسترش برنامه به سایر مناطق کشور قرار گیرد.

خسروپناه با تأکید بر اهمیت هماهنگی میان دستگاه‌های ملی و استانی گفت: اجرای موفق طرح نیازمند همراهی استانداران، ائمه جمعه، مسئولان قضایی و سایر دستگاه‌های مرتبط است. دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی آمادگی دارد با استفاده از ظرفیت‌های موجود، هماهنگی‌های لازم را برای حمایت از مجموعه‌های مردمی و تسهیل اجرای برنامه فراهم کند.

وی افزود: حلقه‌های میانی و مجموعه‌های مردمی باید از حمایت و اعتماد مسئولان برخوردار باشند تا بتوانند با بهره‌گیری از ظرفیت‌های استانی و محلی، برنامه‌های پیش‌بینی‌شده را به‌صورت مؤثر دنبال کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به تجربه همکاری دستگاه‌های اجرایی با مجموعه‌های مردمی اظهار کرد: حمایت و همراهی مسئولان می‌تواند موانع اجرایی را کاهش دهد و زمینه بهره‌گیری بهتر از ظرفیت‌های مردمی در حل مسائل اجتماعی و فرهنگی را فراهم سازد.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت تمرکز امکانات و ظرفیت‌ها در اجرای برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی گفت: پراکندگی منابع و امکانات میان طرح‌های متعدد، ممکن است از عمق و اثربخشی فعالیت‌ها بکاهد. ازاین‌رو، باید به‌جای گسترش فعالیت‌های پراکنده، بر اجرای دقیق برنامه‌های مشخص و دستیابی به نتایج ملموس تمرکز کرد.

وی افزود: طرح «یک شهر» باید به‌گونه‌ای اجرا شود که پس از ارزیابی نتایج و شناسایی نقاط قوت و ضعف، امکان توسعه آن در سایر شهرستان‌های کشور فراهم شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به جایگاه موضوع خانواده در برش‌های استانی شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار کرد: تحکیم خانواده از اولویت‌های مهم برنامه‌های استانی است و این موضوع می‌تواند زمینه مناسبی برای هم‌افزایی دستگاه‌های اجرایی، فرهنگی و اجتماعی فراهم کند.

وی تأکید کرد: در این مسیر باید از ظرفیت شورا‌های فرهنگ عمومی استان‌ها و جایگاه ائمه جمعه و استانداران برای ایجاد هماهنگی و پشتیبانی از فعالیت‌های مردمی استفاده شود.

خسروپناه با تأکید بر نقش حمایتی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: مجموعه‌های مردمی و حلقه‌های میانی باید اطمینان داشته باشند که در مسیر اجرای برنامه‌ها از پشتیبانی دستگاه‌های مسئول برخوردارند و مشکلات و موانع احتمالی فعالیت آنان از طریق هماهنگی‌های ملی و استانی پیگیری خواهد شد.

وی افزود: دبیرخانه شورا باید نقش هماهنگ‌کننده و پشتیبان را در اجرای طرح ایفا کند تا برنامه‌ها از مرحله طراحی و سیاست‌گذاری به اقدامات عملیاتی و نتیجه‌بخش تبدیل شوند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی با اشاره به اهمیت بهره‌گیری از ظرفیت دستگاه‌های مختلف تصریح کرد: موفقیت برنامه‌های حوزه خانواده نیازمند تقسیم کار مشخص، هماهنگی مستمر و همکاری مؤثر میان نهاد‌های حاکمیتی و مجموعه‌های مردمی است.

خسروپناه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به همکاری مناسب شورای عالی انقلاب فرهنگی و قوه قضائیه اظهار کرد: تعامل و هماهنگی میان این دو مجموعه در پیگیری مسائل مختلف تقویت شده و می‌توان از این ظرفیت برای پشتیبانی از برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی، به‌ویژه در حوزه تحکیم خانواده، بهره گرفت.

وی افزود: همراهی دستگاه قضایی در اجرای طرح‌های اجتماعی اهمیت دارد و لازم است هماهنگی‌های مربوط با رعایت چارچوب‌های قانونی و اختیارات دستگاه‌ها انجام شود تا از بروز تداخل در فرایند‌های اجرایی جلوگیری شود.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی تأکید کرد: هدف از این همکاری، تسهیل فعالیت مجموعه‌های مردمی و استفاده از ظرفیت دستگاه‌های مسئول برای رفع موانع و افزایش اثربخشی برنامه‌های حوزه خانواده است.

خسروپناه با تأکید بر ضرورت مشارکت نهاد‌های فرهنگی، اجتماعی و اجرایی در اجرای طرح «یک شهر» گفت: باید مسئولیت هر دستگاه در حمایت از حلقه‌های میانی مشخص شود و مجموعه‌های مشارکت‌کننده با هماهنگی و تقسیم کار منسجم، اجرای برنامه‌ها را دنبال کنند.

وی افزود: نتایج اجرای آزمایشی این طرح باید به‌صورت دقیق مستندسازی و ارزیابی شود تا ضمن فراهم شدن زمینه توسعه آن در سایر شهرستان‌ها، پشتوانه‌ای برای تدوین ماده‌واحده حمایت از حلقه‌های میانی در شورای عالی انقلاب فرهنگی باشد.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در پایان بر ضرورت ایجاد سازوکاری منسجم برای هماهنگی دستگاه‌های مشارکت‌کننده تأکید کرد و گفت: هدف اصلی، دستیابی به نتایج ملموس در حوزه تحکیم خانواده و فراهم کردن زمینه مشارکت مؤثر ظرفیت‌های حاکمیتی و مردمی برای حل مسائل این حوزه است.

گفتنی است؛ طرح «یک شهر» به‌عنوان دومین گام از رویداد «جامعه‌پرداز»، با هدف شناسایی مسائل حوزه خانواده و جمعیت در شهرستان‌ها، تدوین نقشه عملیاتی برای حل این مسائل و فعال‌سازی شبکه‌های محلی کنشگران مردمی با حمایت دستگاه‌های اجرایی طراحی شده است.

بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، شهرستان‌های علی‌آباد کتول در استان گلستان، تویسرکان در استان همدان، میبد در استان یزد، بابل در استان مازندران و بروجرد در استان لرستان، پنج شهرستان منتخب برای اجرای مرحله نخست این طرح هستند و پس از اجرا و ارزیابی نتایج، زمینه گسترش آن به سایر شهرستان‌های کشور فراهم خواهد شد.