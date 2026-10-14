مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد: اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای (عمرانی) استان در سال مالی ۱۴۰۴ به میزان ۷۵ هزار میلیارد ریال جذب و برای اجرای طرح‌های زیربنایی عمرانی استان، هزینه شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، دهقان منشادی افزود: این منابع از محل‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، فروش نفت خام، ۲۷ % مالیات بر ارزش افزوده، قانون مدیریت بحران، قانون اصلاح قانون معادن، قانون استفاده متوازن از امکانات کشور، مولدسازی و فروش اراضی و املاک دولتی و همچنین واگذاری اموال منقول و غیرمنقول مازاد دستگاه‌های اجرایی تامین شده است.



وی اظهار داشت: بخشی از این اعتبارات توسط خزانه داری کشور و از طریق ستاد وزارتخانه‌ها به پروژه‌های عمرانی استان اختصاص یافته و پرداخت شده است.



مدیر کل امور اقتصادی و دارایی استان یزد گفت: احداث، تکمیل و بازسازی مجتمع‌های آبرسانی روستایی، کاهش هدر رفت آب و پایداری شبکه شهری و روستایی، اجرای طرح‌های ایمن سازی راه‌ها و رفع نقاط حادثه خیز، تعمیرات اساسی و بهبود استاندارد تجهیزات بیمارستان ها، احداث، توسعه و تکمیل فضا‌های ورزشی و معرفی، مرمت و حفاظت از میراث فرهنگی، تکمیل مدارس خیری، احداث، تعمیر و تجهیز خانه‌های بهداشت و مراکز بهداشتی، درمانی روستایی و شهری در سطح استان از مهمترین طرح‌های زیربنایی استان در سال ۱۴۰۴ بوده است.



سال مالی اعتبارات تملک دارایی‌های مالی در بازده زمانی فروردین ۱۴۰۴ تا شهریور ۱۴۰۵ می‌باشد و دستگاه‌ها در این مدت فرصت دارند اعتبارات خود را با نظارت ذیحسابان، جذب و هزینه کنند.