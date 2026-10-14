شبکه‌های نمایش و تماشا در قالب باکس‌های تخصصی هفتگی، فیلم دلهره‌آور ایرانی «شب بیست و نهم» و سریال علمی-تخیلی «زندگی در مریخ» را روی آنتن می‌برند.

فیلم سینمایی «شب بیست و نهم» و سریال باز «زندگی در مریخ» از قاب سیما

فیلم سینمایی «شب بیست و نهم» و سریال باز «زندگی در مریخ» از قاب سیما

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، شبکه نمایش در ادامه باکس هفتگی «چهارشنبه‌های وحشت»، این هفته فیلم ترسناک و رمزآلود «شب بیست و نهم» به کارگردانی حمید رخشانی را پخش می‌کند.

این فیلم محصول سال ۱۳۶۸، داستان دلهره‌آور زندگی محترم و اسماعیل و مواجهه با حوادث ماورایی را روایت می‌کند و در آن بازیگرانی، چون حسین گیل، رضا رویگری و مرجانه گلچین به ایفای نقش پرداخته‌اند.

«شب بیست و نهم» چهارشنبه ۲۲ مهرماه ساعت ۲۳:۰۰ پخش و در ساعت‌های ۷:۰۰ و ۱۵:۰۰ روز بعد بازپخش می‌شود.

همچنین شبکه تماشا در قالب باکس شبانه «سریال‌باز» ویژه علاقه‌مندان به تماشای پیوسته مجموعه‌های تلویزیونی در بامداد پنج‌شنبه و جمعه ، سریال معمایی و علمی-تخیلی «زندگی در مریخ» را روانه آنتن می‌کند.

این مجموعه محصول انگلستان، داستان پلیسی به نام سم تایلر را روایت می‌کند که پس از یک سانحه تصادف، خود را در ۳۵ سال گذشته می‌یابد.

این سریال بامداد پنج‌شنبه و جمعه ۲۳ و ۲۴ مهرماه از ساعت ۲۴:۰۰ تا ۶:۰۰ صبح به‌صورت متوالی پخش می‌شود.