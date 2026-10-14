هواشناسی بوشهر افزایش ابر و بارش پراکنده باران را برای برخی نقاط استان به‌ ویژه نواحی شرقی و ارتفاعات پیش‌بینی کرد.

به‌گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر، کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان می‌دهد که تا اواسط هفته آینده غبار محلی، گاهی افزایش ابر، در طول روز وزش باد و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیده‌های غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.

طلیعه محمدی افزود: همچنین امروز (چهارشنبه) و فردا، در ساعت‌هایی از ظهر تا اوایل شب، با رشد ابر در برخی نقاط (بیشتر نواحی شرقی و ارتفاعات استان)، بصورت پراکنده وقوع ناپایداری‌های موقت جوی در قالب رعدوبرق، رگبار باران، تندباد لحظه‌ای و گردوخاک) پیش‌بینی می‌شود.

وی گفت: جهت وزش باد متغیر، بیشتر جنوب غربی تا شمال غربی با سرعت ۸ تا ۳۰ گاهی تا ۳۸ کیلومتر در ساعت و در زمان وقوع ناپایداری‌های جوی بیش‌از ۴۰ کیلومتر در ساعت خواهد بود.

کارشناس هواشناسی بوشهر همچنین ارتفاع موج دریا را ۳۰ تا ۹۰ گاهی تا ۱۲۰ سانتی‌متر پیش‌بینی کرد.

وی گفت: فردا در بندر بوشهر زمان جزر اول دریا ساعت ۰۴:۵۰ دقیقه بامداد، مد اول ساعت ۱۰:۱۵، جزر دوم ساعت ۱۴:۴۰ و مد دوم ساعت ۲۱:۴۰ دقیقه خواهد بود.