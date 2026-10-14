به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی، مرتضی نریمان اظهار کرد: امروز و فردا، شرایط جوی استان ناپایدار خواهد بود و فعالیت سامانه بارشی به‌ویژه در نیمه جنوبی استان، افزایش ابر، وزش باد گاهی نسبتاً شدید و رگبار باران همراه با رعدوبرق را به دنبال خواهد داشت.

وی افزود: امروز چهارشنبه جوی نسبتاً پایدار در استان حاکم خواهد شد؛ با این حال از بعداز ظهر روز پنجشنبه، سامانه بارشی دیگری وارد استان می‌شود و بار دیگر شرایط جوی را تحت تأثیر قرار خواهد داد.

نریمان ادامه داد: در ۲۴ ساعت گذشته، ورزقان با ثبت دمای یک درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین و میانه با دمای ۲۷ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بودند.