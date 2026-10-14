به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ فرماندار شهرستان اراک گفت: تیم هندبال هپکو با قدرت در لیگ برتر به کار خود ادامه می‌دهد.

عبدالرضا حاج‌علی‌بیگی با تأکید بر تداوم فعالیت تیم هندبال هپکو در لیگ برتر کشور گفت: هپکو با قدرت در رقابت‌های لیگ برتر حضور خواهد داشت و اقدامات لازم برای ساماندهی و آماده‌سازی تیم در حال انجام است.

حاج‌علی‌بیگی افزود: در حال حاضر یکی از مدیران ورزشی باسابقه که تجربه مدیریت تیم‌های بزرگ پایتخت را در کارنامه خود دارد، مسئولیت ساماندهی تیم و فراهم‌کردن مقدمات حضور آن در مسابقات لیگ برتر را بر عهده گرفته است.

او ابراز داشت: تعدادی از پیشکسوتان و چهره‌های باسابقه هندبال هپکو نیز در کنار مجموعه مدیریتی و کادر فنی جدید قرار گرفته‌اند تا با انتقال تجربه و همراهی خود، به انسجام و تقویت تیم کمک کنند.

فرماندار اراک با اشاره به هماهنگی‌های انجام‌شده برای فراهم‌شدن فرصت بیشتر جهت تکمیل روند آماده‌سازی تیم، گفت: به درخواست مسئولان ورزش استان مرکزی و مدیرعامل هلدینگ هپکو، آغاز مسابقات لیگ برتر با ۱۰ روز تأخیر انجام خواهد شد تا شرایط لازم برای ساماندهی بهتر تیم فراهم شود.

حاج‌علی‌بیگی افزود: هدف، حفظ جایگاه هندبال هپکو و فراهم‌کردن زمینه حضور شایسته این تیم در لیگ برتر است و روند آماده‌سازی و سازماندهی تیم با جدیت دنبال می‌شود.